전남도교육청 “예산 투명성 확보” 도민감시단 공개모집

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 18일 예산의 효율적 집행을 위한 ‘제1기 예산바로쓰기 도민감시단(이하 감시단)’을 공개 모집한다고 밝혔다.

공개모집은 18일부터 29일까지며, 전남 도민이면 누구나 도교육청 홈페이지에서 지원 서식을 내려받아 각 시군 교육지원청에 우편·방문·팩스 등을 이용해 신청할 수 있다.

도민 50명 이내로 구성 예정인 감시단은 오는 3월부터 2023년 2월까지 2년간 활동한다. 감시단은 ▲예산·기금 불법 지출에 대한 시정 요구 ▲예산 절약이나 수입 증대와 관련된 제안 ▲예산 낭비 관련 현장 조사 등의 업무를 수행한다.

도교육청은 이들 감시단 중에서 예산 낭비 사업을 발굴하거나 예산 절감 방안을 제안해 교육재정의 효율적 운용에 이바지한 활동 우수자에게는 표창 및 포상금을 지급하는 등 인센티브를 제공할 예정이다.

윤명식 예산과장은 "감시단 구성으로 낭비되는 예산집행을 막고, 공무원들이 스스로 효율적 예산 편성 및 집행 방안을 마련하는 등 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

