롯데백화점, '한정수량' 올드 빈티지 와인 설 선물세트 판매

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점은 18일부터 소장가치 있는 올드 빈티지 와인들을 한정수량으로 소개한다.

지난해 롯데백화점 와인 상품군은 홈술 트렌드의 확산으로 전년비 22% 신장하며 폭발적인 성장세를 보였다. 와인 초보자와 대중 시장이 확산되고 있을 뿐만 아니라 와인 애호가들의 프리미엄 시장도 고성장 중이다.

특히 프리미엄 와인을 즐기는 애호가들의 선호 상품은 빈티지 와인으로, 유명 와인 생산자의 생산량은 매우 한정적이고 매해 날씨에 따라 와인의 수확량과 품질이 결정된다. 이에 와인 애호가들은 소량 수입된 빈티지 와인을 수집해 10년 이상의 장기 보관을 통해 상품가치를 높이기도 한다.

롯데백화점은 와인 애호가들의 프리미엄 시장을 위해 올해 희귀 와인을 집중 조사해, 현재에 남아 있는 물량을 수소문해 확보했다.

이번 설 명절세트에 엄선한 올드 빈티지 와인은 총 25품목, 3억5000만원 규모의 물량을 확보했다. 그 중에서도 프랑스 보르도 1등급 그랑크뤼 와인의 경우 샤또 무통로칠드 1945년(3900만원,1병)를 비롯해 샤또 라피트로췰드 2000년(650만원, 3병), 샤또 라뚜르 2000년(400만원, 3병) 등 소장가치와 희소성을 다 갖춘 상품들을 엄선했다.

빈티지 와인을 구매하는 방법은 가까운 롯데백화점 와인 매장을 방문해서 주문을 할 수 있다. 프리미엄 와인인 만큼 별도로 준비해 상품이 훼손이 되지 않도록 배송하는 방식으로 진행될 예정이다.

박화선 롯데백화점 주류 바이어는 “오랜 시간 동안 숙성된 희귀한 빈티지 와인으로 소중한 분들에게 색다른 경험을 선물해 드릴 수 있을 것”이라며 “소비자의 와인 트랜드 따라 지속적으로 좋은 와인을 확보하여 선보이겠다”라고 밝혔다.

