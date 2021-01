내일 새벽부터 많은 눈…수원 등 경기 18곳 대설주의보

[아시아경제 서소정 기자] 월요일인 18일 새벽부터 오전 사이 전국 곳곳에 많은 눈이 집중적으로 내리면서 출근길 교통대란이 우려된다.

17일 기상청에 따르면 이날 밤부터 내일 오후 6시까지 예상 적설량은 중부지방(동해안 제외)·전북·전남권 북부·경북권 3∼10㎝, 강원 동해안·경북 동해안 1㎝ 내외다.

아침 최저기온은 -8∼0도, 낮 최고기온은 -1∼8도로 예보됐다. 따뜻한 서풍이 불면서 기온이 일시적으로 올라가지만 밤엔 북서쪽에서 유입되는 찬 바람으로 다시 추워지겠다.

기상청은 이날 오후 8시 10분을 기해 수원 등 경기 18곳에 대설주의보를 발효한다고 밝혔다.

해당 지역은 수원·용인·성남·부천·화성·안산·안양·평택·시흥·광주·광명·군포·오산·이천·안성·의왕·여주·과천이다.

대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다.

