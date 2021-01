[아시아경제 원다라 기자] 홈센타홀딩스 홈센타홀딩스 060560 | 코스닥 증권정보 현재가 1,100 전일대비 5 등락률 -0.45% 거래량 607,813 전일가 1,105 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 [기업 자금조달]홈센타홀딩스, 대구·경북 신공항 SOC 선점 위해 대규모 증자홈센타홀딩스, 335억원 규모 주주배정 유상증자 결정 홈센타홀딩스, 4대강 복원 테마 상승세에 3.73% ↑ close 는 18일 있을 보통주 유상증자로 권리락이 발생할 예정이라고 15일 공시했다. 기준가는 975원이다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr