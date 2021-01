AI챗봇 '이루다' DB·딥러닝 모델 폐기한다

[아시아경제 구채은 기자] 인공지능(AI) 챗봇 '이루다'의 개발사 스캐터랩이 이루다의 데이터베이스(DB)와 학습에 사용된 딥러닝 대화 모델을 폐기하기로 결정했다.

스캐터랩은 현재 한국인터넷진흥원(KISA)과 개인정보보호위원회의 조사가 종료되는 즉시 이루다 DB와 딥러닝 대화 모델의 폐기를 진행한다는 방침이다.

15일 스캐터랩 관계자는 "이용자들의 불안감을 고려하여 이번 인공지능 '이루다'의 DB 전량과 딥러닝 대화 모델을 폐기하기로 했다"고 말했다.

기존 연애의 과학과 텍스트앳에서 이용자의 동의를 받고 수집되었던 기존 데이터는 데이터 활용을 원하지 않는 이용자로부터 신청을 받은 후, 해당 이용자의 데이터를 모두 삭제할 예정이다. 이는 향후 딥러닝 대화 모델에도 이용되지 않는다.

스캐터랩 측은 다만 이루다 DB는 비식별화 절차를 거쳐 개별적이고 독립적인 문장 단위로 이루어져있다고 설명했다. 개인 식별이 가능한 데이터는 없다는 것이다. 또한 딥러닝 대화 모델은 비식별화 절차를 거친 데이터를 토대로 대화 패턴만을 학습하고, 인공지능은 데이터를 벡터값으로 기억하기 때문에 개인정보가 유출될 위험이 전혀 없다고 언급했다.

관련 후속 조치는 각 어플리케이션 공지를 통해 안내 받을 수 있다. 향후 신규 가입과 서비스 이용시에는 개인정보 수집, 이용 동의 절차를 강화할 계획이다.

