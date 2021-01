[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 마마무의 화사가 자신의 근황을 전했다.

최근 화사는 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 화사는 짧은 반바지를 입고 완벽한 각선미와 뒤태를 뽐내고 있다.

한편, 화사는 최근 엄정화의 신곡 '호피무늬' 피처링에 참여했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr