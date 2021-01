비 "김태희 너무 예쁘다"…동반 광고 촬영서 '심쿵' 애정행각

[아시아경제 김봉주 기자] 비, 김태희 부부가 광고 촬영을 하는 모습이 네티즌들을 심쿵하게 만들고 있다.

6일 유튜브 채널 '바디프랜드컴퍼니'에는 비-김태희 부부가 함께 광고 촬영을 했던 TV CF 메이킹 영상이 올라왔다.

'단독밀착포착! ♥비X태희 부부의 꽁냥꽁냥 티키타카 모먼트♥'라는 제목으로 올라온 영상에서 비, 김태희 부부는 광고 촬영 중에도 서로 장난을 치는 등 다정한 분위기를 풍겼다.

비는 김태희에게 "나 연기 잘하고 있냐?"고 물었고, 영상을 확인한 비는 "(김태희) 진짜 예쁘다"며 아내를 칭찬했다.

또 이들 부부는 서로 손을 여러 차례 잡으면서 설렘 지수를 증폭시켰다. 특히 두 사람의 키 차이 만큼이나 확연하게 비교되는 손 크기가 네티즌들의 눈길을 끌었다.

네티즌들은 "와" "비 손 진짜 크다" "역시 남자는 덩치다" "쉬는 시간도 화보다" "김태희 진짜 예쁘다" "둘이 너무 사랑스럽다" 등의 반응을 보이며 감탄했다.

한편, 비와 김태희는 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

