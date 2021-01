[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 독보적인 매력을 뽐냈다.

최근 제시는 자신의 SNS에 사진을 게재했다.

사진 속 제시는 블랙 브라톱을 입고 섹시한 매력을 발산하고 있다.

한편, 제시는 '2020 MBC 연예대상'에서 우수상을 받았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr