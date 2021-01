김진욱 공수처장 후보, 대치동 아파트 전세 등 재산 18억 신고

[아시아경제 이민지 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처장 후보자가 본인과 배우자, 아버지, 두 아들의 재산으로 총 17억9660만원을 신고했다.

문재인 대통령이 4일 국회에 제출한 인사청문요청안애 따르면 김 후보자는 아파트 전세권 6억6500만원(2건), 2015년식 제네시스 자동차 2598만원, 예금 3억6347만원 등 본인 명의 재산으로 11억6219만원을 신고했다.

김 후보자는 무주택자이며, 현재 서울 강남구 대치동 아파트에 전세로 살고 있다. 부부 공동명의로는 12억5000만원의 전세계약이 체결됐다. 여동생과 공동계약한 서울 노원구의 아파트 전세권 7000만원 중 4000만원도 김 후보자 명의다.

김 후보자는 1억675만원 상당의 주식을 보유한 것으로 확인됐다. 보유 종목은 미코바이오메드 미코바이오메드 214610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,950 전일대비 300 등락률 -2.67% 거래량 317,313 전일가 11,250 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 미코바이오메드, 14억 규모 코로나19 진단장비·키트 공급계약 체결‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제미코바이오메드, 24억 규모 코로나19 진단키트 공급 계약 close (9385만원), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 2,000 등락률 +2.47% 거래량 38,655,276 전일가 81,000 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 이재용, 평택사업장서 '새해 첫 현장경영'…"시스템반도체 신화 만들자"(종합)역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감이재용, '새해 첫 현장경영' 평택 2공장 파운드리 설비 반입식 참석 close (526만원), 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 4,100 등락률 +5.46% 거래량 1,040,202 전일가 75,100 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 유한양행, 외국인 1만 401주 순매수… 주가 -2.04%유한양행, 제약업체 테마 상승세에 5.67% ↑유한양행, K-뉴딜지수(바이오) 테마 상승세에 6.76% ↑ close (232만원), 피엔케이피부임상연구(207만원), 네이버(58만원) 등으로 제약·바이오 업종과 IT 종목 위주로 투자한 것으로 나타났다.

