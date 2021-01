[아시아경제 이민지 기자]

<승진>

◇본부장

△이광호특수IB본부장

◇상무

△이명옥 채권금융부 △유충식송파RM센터 △김형수주식파생운용부 △장정원채권금융부 △김홍중채권운용부 ◇이사 △고은현 채권부 △장승진 채권부 △최경연 복합금융부

◇부장

△우종우 안산지점 △최광주 안산지점 △성정현 투자금융부 △오세원 부동산금융부 △정해동 특수금융부 △이시진 복합금융부

◇차장

△김지홍 주식파생운용부 △최성찬 AI운용1부 △신정환 AI운용2부 △정요식 MS운용부

◇과장

△최복례 종합금융부 △박경아 기업금융2부 △이수현 대기업구조화금융부 △원경섭 프로젝트금융부 △이성호 투자금융부 △박성준 부동산PF1부 △김지형 특수금융부 △심혁재 투자금융부

<전보>

◇센터장

△박형배 부동산PF센터장

◇부서장

△이시승 부동산PF1부 △권순석부동산PF2부 △박대영부동산PF3부 △최서윤 대체투자부 △김연우 MS운용부

이민지 기자 ming@asiae.co.kr