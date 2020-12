[아시아경제 박지환 기자] 이노와이즈는 백승덕 씨가 제기한 주주결의 금지 가처분 소송이 대구지방법원 서부지원에서 각하 결정 났다고 24일 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr