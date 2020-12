[아시아경제 박지환 기자] 홈캐스트 홈캐스트 064240 | 코스닥 증권정보 현재가 2,995 전일대비 155 등락률 +5.46% 거래량 304,458 전일가 2,840 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 홈캐스트, 96억 규모 공급계약 체결다 오르는데 나만 외톨이.. 나의 신용투자 전략은삼성 투자한 3000% 오를 핵심 시스템반도체! close 는 82억원 규모의 디스플레이용 드라이버 IC 공급 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 15.48%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr