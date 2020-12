전해철, 박원순·오거돈 성추행 의혹에 "권력형 가미됐다고 생각"

"경기도지사, 많이 남은 이야기…장관직 충실히 이행할 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 전해철 행정안전부 장관 후보자가 22일 고(故) 박원순 전 서울시장과 오거돈 전 부산시장의 성추행 의혹에 대해 "권력형이 가미되어있다고 생각한다"며 모호한 답변을 했다.

전 후보자는 이날 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 '박·오 전 시장 사건이 권력형 성추행인가'라는 서범수 국민의힘 의원의 질의에 이같이 말했다.

서 의원이 "권력형 성범죄로 보는 거죠"라고 다시 물었고, 전 후보자는 "네, 권력형이 가미됐다고 생각한다"고 재차 같은 표현을 사용했다.

전 후보자는 '2022년 경기도지사 선거에 나갈 의향이 있느냐 없느냐'는 질문에는 구체적인 언급을 삼간 채 "많이 남은 이야기다. 임명된다면 행안부 장관직을 충실히 이행하겠다"고 밝혔다.

전 후보자는 박완수 국민의힘 의원이 '선거 때 정치적 중립과 관련 당직을 버릴 용의가 있느냐'고 질문하자 "현역 의원이 국무위원으로 가는 것도 의미가 있다. 지금 당장 탈당할 의사가 있지는 않다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr