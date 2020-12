펌텍코리아, 건기식 시장도 공략…사업 다각화 나서

120억원 규모의 잘론네츄럴 주식 12만6312주 취득…지분율 60% 나타내

펌텍코리아는 120억원 규모의 잘론네츄럴 주식 12만6312주를 취득해 경영권을 확보하기로 했다고 22일 밝혔다. 취득 후 지분비율은 60%다. 취득 예정일은 다음 달 5일이다.

잘론네츄럴은 천연원료를 이용해 만든 천연 유기농 브랜드 기획을 목표로 2015년에 만들어진 벤처기업이다. 건강기능식품, 화장품, 생활용품, 이미용품 등 다양한 제품에 대한 브랜드 기획력을 바탕으로 지난해 매출액은 전년 대비 270% 성장했다. '장인정신에브리데이'는 아이들 면역에 대한 상품으로 시장에서 각광받으며 올해부터 쿠팡과 마켓컬리에 입점했다.

잘론네츄럴은 미디어커머스와 인플루언서들을 바탕으로 새로운 유통채널을 개척했다. 자사제품을 취급하는 인플루언서들이 1000명을 넘어가면서 지난 9월에는 인플루언서 신유통플랫폼인 '윈드랩'을 개발했다. 이곳에서 장인정신에브리데이는 물론 '네이처벨르'(유아용 스킨케어 브랜드), '레이디힐'(여성전문 브랜드) 등의 제품을 판매하고 있다.

주영 잘론네츄럴 대표는 "포스트 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대, SNS 시장을 바탕으로 잘론네츄럴의 지속 성장세 유지를 위해 제조 및 생산에 대한 노하우와 50년 경영 철학을 가진 펌텍코리아의 투자는 잘론네츄럴의 미래 성장에 큰 도움이 될 것으로 예상한다"고 설명했다.

이도훈 펌텍코리아 대표는 "연초 정기주주총회에서 화장품 용기에 국한하지 않고 사업 다각화를 지속 추진하겠다고 밝힌 이후, 그 첫 번째 과정으로 건강기능식품 시장에 참여를 위해 이번 투자를 결정했다"며 "장기적으로 이너뷰티 시장으로 확대해 '아름다움'의 사업영역을 지속확장시켜 나가는 것이 목표"라고 설명했다.

