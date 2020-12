금성백조, 대전 서구 이웃돕기 성금 3000만원 기탁

[아시아경제 김유리 기자] 금성백조는 22일 대전 서구청에 이웃돕기 성금 3000만원을 전달했다고 밝혔다.

금성백조는 지난 1일 대전 사회복지공동모금회 '희망2021 나눔캠페인' 출범식에서 1억원을 전달한 바 있다. 회사 측은 "관내 도움의 손길이 더 필요하다는 뜻에서 후원을 늘렸다"고 말했다.

정대식 금성백조주택 사장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 이웃을 돕는 손길도 예년보다 줄었다고 들었다"며 "혹한기 주거 취약계층이 많은데 감염병까지 겹쳐 고통받는 이들이 많다. 함께 더불어 사는 지역사회가 될 수 있도록 어느 때보다 따뜻한 관심이 필요하다고 생각한다"고 말했다.

장종태 대전 서구청장은 "서구 저소득층 및 도움이 필요한 곳에 소중히 쓰겠다"고 밝혔다.

내년 창립 40주년을 맞는 금성백조는 예미지 사랑나눔 봉사단을 통해 매년 지역 내외에서 사회 환원활동을 하고 있다. 올해는 코로나 및 수해 관련 2억8000만원을 후원했다. 지난 11월에는 대전시 교육청에 장학금 1억원을 기탁했다.

