한국전력, 최근 5일 개인 404만 6397주 순매도... 주가 2만 7300원(-2.67%)

한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 27,300 전일대비 750 등락률 -2.67% 거래량 5,173,891 전일가 28,050 2020.12.22 11:40 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한국전력, '연료비 연동제' 주가 재평가 계기...목표가 41%↑"한국전력, 최근 5일 개인 431만 9123주 순매도... 주가 2만 7800원(-1.77%)산업부 산하 공공기관, 내년 18.5조 투자·3204명 신규채용

한국전력은 22일 오전 11시 30분 현재 전일보다 2.67% 내린 2만 7300원에 거래되고 있다. 거래량은 500만 2864주로 전일 거래량 대비 29.97% 수준이다. 한국전력은 한국전력공사법에 의거하여 설립된 특수법인으로 알려져 있다.

12월 18일 NH투자증권의 이민재 연구원은 '본 개편안의 핵심은 1) 전기요금에서 연료비 조정요금와 환경요금의 분리, 2) 불필요한 전기요금 체계 개선, 3) 1995년 쓰레기 종량제처럼 환경비용을 분담한다는 인식 제고 등이라고 판단. 중장기적으로 늘어날 해상풍력과ESS 중심 재생에너지, 가상발전소를 포함한 스마트그리드 구축 등 에너지신산업의 투자 재원을 확보하기 위한 제도적인 장치. 다만, 본 개편안을 통해 산출되는 이익은 재생에너지의 중장기적인 투자를 감안했을 때 부족한수준.'이라며 한국전력의 목표가를 3만 3000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 한국전력을 404만 6397주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 219만 3610주 순매수, 328만 4010주 순매수 했다.

