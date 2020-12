대구·광주 '도심융합특구' 선정…고밀도 혁신공간 조성

[아시아경제 문제원 기자] 대구광역시와 광주광역시가 제안한 도심융합특구 후보지가 도심융합특구 사업부지로 선정됐다.

국토교통부는 22일 제30차 국가균형발전위원회 본회의에서 대구와 광주가 제안한 도심융합특구 후보지를 보고하고 이 같이 결정했다고 밝혔다.

도심융합특구는 지방 대도시 도심에 기업, 인재가 모일 수 있도록 '판교2밸리'와 같이 산업·주거·문화 등 우수한 복합 인프라를 갖춘 고밀도 혁신공간을 조성하는 사업이다.

이번 도심융합특구 사업지구로 선정된 지역은 대구와 광주가 도심융합특구 사업의 목적, 지역 실정 등을 종합적으로 고려해 최적 부지로 제안한 곳들이다.

대구 도심융합특구 사업지구(약 98만㎡)는 경북도청 이전부지(약 14만㎡), 경북대학교(약 75만㎡), 삼성창조캠퍼스(약 9만㎡) 3곳이며, KTX 동대구역과 접근성이 뛰어난 기존 대구 도심지 내에 위치하고 있다.

경북도청 이전 부지는 대구 도심융합특구 사업지구의 핵심 거점이다. 인접하고 있는 경북대와 삼성창조캠퍼스가 기존에 수행하고 있는 산·학·연 기능과 도심융합특구와의 연계 가능성이 높을 것으로 기대된다.

광주 도심융합특구 사업지구(약 85만㎡)는 시청이 위치한 상무지구 서편 지역으로 김대중컨벤션센터, 상무시민공원 등 현재 이용하고 있는 부지(약 25만㎡)와 구 상무소각장, 농지 등 대규모 유휴부지(약 60만㎡)로 구성돼 있다.

개발가능한 대규모 유휴부지의 절반 정도(약 29만㎡)를 시와 도시공사가 보유하고 있어 신속한 도심융합특구 조성이 가능하다.

상무지구 일원은 지역 청년들이 즐겨 찾는 신도심이다. 나주혁신도시, 전남대학교 등과 연계한 지역혁신산업 육성과 함께 도심 융합특구와의 연계 가능성이 높을 것으로 예상된다.

국토부는 내년 2월부터 대구와 광주에 기본계획 수립예산을 1곳당 3억원씩 지원할 계획이다.

아울러 부산, 대전, 울산과 지속적으로 도심융합특구 적정지역 발굴을 위한 협의를 진행해 내년에도 도심융합특구 사업지구를 추가로 선정할 방침이다.

박무익 국토부 국토도시실장은 "도심융합특구가 지역경제의 새로운 활로를 개척하는 반등의 모멘텀으로 작동할 수 있도록 정부, 지자체 등 관련된 모든 주체들의 창의적 상상과 꾸준한 노력이 필요하다"라고 말했다.

