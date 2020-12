[아시아경제 박준이 기자] 포스코 ICT 포스코 ICT 022100 | 코스닥 증권정보 현재가 7,360 전일대비 190 등락률 -2.52% 거래량 1,397,964 전일가 7,550 2020.12.22 10:29 장중(20분지연) 관련기사 포스코 ICT, 커뮤니티 활발... 주가 3.9%.포스코 ICT, 커뮤니티 활발... 주가 1.41%.포스코 ICT, 주가 7170원 (3.76%)… 게시판 '북적' close 는 신임 대표이사로 정덕균 현 포스코 전무를 선임할 예정이라고 22일 공시했다.

정덕균 신임 대표는 부산대를 졸업하고 포스코ICT Smart IT사업실장, 상무이사 등을 거쳤다. 이후 포스코로 자리를 옮겨서는 정보기획실장, 전무 등을 역임했다.

