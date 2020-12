김해시, ‘2021년 청년후계농 영농정착 지원사업’ 신청 접수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 ‘2021년 청년 후계농 영농정착 지원사업’ 대상자를 모집한다고 22일 밝혔다.

이 사업은 영농 초기 소득 불안정을 겪는 청년 농업인의 영농정착을 지원해 젊고 유능한 인재의 농업 분야 진출을 늘리고자 농림축산식품부에서 추진하고 있다.

지원 대상은 김해시에 주소를 두고 독립경영 3년 이하 만 18세~40세 미만 병역필 또는 병역 면제자 청년 농업인이다.

사업 신청은 2021년 1월 27일까지 농림 사업 정보시스템에 신청서와 증빙서류를 제출하면 된다.

선발인원은 1월 중 확정된다. 2월 서류평가, 3월 면접 평가를 거쳐 3월 말 대상자를 확정할 계획이다.

선발된 청년 후계농에는 월 최대 100만원의 영농정착지원금과 3억원 한도의 창업자금 융자 지원, 농지은행 농지 임대 지원, 기술경영 교육·컨설팅 등이 지원된다.

시 관계자는 “영농 초기 소득이 불안정한 청년 창업농이 최대한 혜택을 받을 수 있도록 지원하고 홍보 활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr