[아시아경제 김흥순 기자] 씨유메디칼 씨유메디칼 115480 | 코스닥 증권정보 현재가 2,930 전일대비 15 등락률 -0.51% 거래량 1,900,618 전일가 2,945 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 예방률 100%?! 긴급사용 승인에 ‘주가급등’! 관련 株 또 드립니다!정부의 전폭지원! 단숨에 등극하는 대장 株! 글로벌 임상 추진!美 FDA 긴급사용 신청! 단숨에 등극할 ‘모더나’ 관련 株! close 은 최근 현저한 시황변동에 대한 한국거래소의 조회공시 요구와 관련해 "사모전환사채발행 등 자금 조달을 검토 중에 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 18일 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr