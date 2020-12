[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 천보=결산배당으로 1주당 300원의 현금을 배당하기로 결정했다고 공시.

◆ 젠큐릭스=코로나19 진단키트를 국내 의료기기 유통회사에 1억원 규모로 공급하기로 결정, 지난해 매출액 대비 74% 수준.

◆ 이즈미디어=거래소는 현저한 시황변동에 대해 조회공시를 요구. 답변 기한은 18일 오후 6시까지.

◆ 광림=유동성 확보 및 채무상환 자금 마련을 위해 222억원 규모의 비비안 주식을 처분하기로 결졍, 자기자본 대비 24%에 해당하는 수준.

◆ 토비스=유동성확보를 위해 28억원 규모의 자사주를 시간외 대량매매 방법을 통해 처분하기로 결정했다고 공시.

◆ 해덕파워웨이=강홍철씨가 내년 1월 14일 열리는 임시주주총회의 개최를 금지하는 주주총회개최금지가처분 소송을 부산지방법원 서부지원에 제기했다고 공시.

