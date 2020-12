[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 15일 광산구보건소에서 남부대학교 산학협력단과 광산구중독관리통합지원센터 위탁 운영 협약식을 가졌다고 밝혔다.

이번 협약은 민간위탁 기간 만료에 따른 것으로, 광산구는 공개모집과 심사위원회 심의를 거쳐 남부대 산학협력단을 2021~2025년 센터 민간위탁기관으로 최종 선정했다.

남부대 산학협력단은 광산구 관련 조례에 따라 알코올·인터넷-스마트폰·도박·니코틴·약물 중독 예방·관리사업, 중독질환 인식·환경 개선사업 등을 추진한다.

최봉실 남부대 간호학과 교수는 “지역 자원을 최대한 활용해 광산구민의 정신건강 복지 실현을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

