[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천대학교(총장 윤옥현)는 2021년도부터 특수대학원(사회문화대학원) 사회복지학과를 신설, 신입생 모집에 들어간다고 11일 밝혔다.

대학원의 사회복지학과 설치를 희망하는 지역 사회의 바램과 사회복지인력의 전문성 강화를 위한 학문적 요구에 부응하고자 '사회문화대학원에 사회복지학과 석사과정(야간)을 2021년 3월부터 개설한다고 김천대는 설명했다.

해당 석사과정은 학부전공과 관계없이 학위과정을 마칠 수 있게 되어 있어 학사학위 졸업자면 누구나 지원 가능하다.

모집기간은 오는 14일부터 24일까지다. 자세한 모집요강은 김천대학교 대학원 홈페이지에서 확인 가능하다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr