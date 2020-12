중랑구, 온라인으로 만나는 ‘산타잔치' 행사 진행

지역 영유아 대상으로 온라인으로 만나는 ‘산타잔치’ 열어... 크리스마스 맞아 22일과 24일 두 차례 진행...14일까지 영유아 가정 96세대 선착순 접수 받아

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 크리스마스를 맞아 지역 영유아들을 위해 특별한 행사를 마련했다.

구는 가족 참여 행사를 통해 영유아 가정 유대관계를 증진하고 즐거운 추억을 만들 수 있도록 온라인으로 만나는 ‘산타잔치’ 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 확산방지를 위해 ZOOM 프로그램을 활용한 온라인 비대면으로 진행된다.

참여를 원하는 영유아 가정은 중랑구 육아종합지원센터 홈페이지 교육 및 행사란에서 원하는 일자와 시간에 맞춰 신청하면 된다. 가정당 1회에 한해 참여 가능하고 행사 당일 문자로 개별 전송된 링크를 통해 참여하면 된다.

‘산타잔치’ 행사는 회차별로 30분 간 진행되며 영유아 레크리에이션, 크리스마스 노래 합창, 산타할아버지 칭찬 한마디 등으로 알차게 구성, 각 가정으로 크리스마스 선물도 발송될 예정이어 영유아들에게 특별한 크리스마스 추억을 선사할 전망이다.

류경기 중랑구청장은 “어려운 상황이지만 자라나는 영유아에게 ‘산타잔치’ 행사를 통해 특별한 추억을 선물할 수 있게 돼 뜻깊다”며 “영유아가 건강하고 밝게 자라날 수 있도록 다양한 프로그램 마련에 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

구는 지난 11월에도 코로나19로 외출이 어려운 아이들을 위해 영유아 400가정을 대상으로 인기가 많은 놀잇감들로 구성된 ‘스마일백 놀이키트’를 배부해 구민들로부터 큰 호응을 얻은 바 있다.

