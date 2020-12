국민의힘 김웅 "성범죄는 스트레스 충동 탓"…민주당 “의원직 사퇴해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당은 11일 김웅 국민의힘 의원이 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해) 도중 ‘성폭력 범죄라는 건 충동에 의해서 이뤄지고 그 충동의 대부분은 스트레스가 많이 쌓였기 때문’이라고 한 것에 대해 “지금 즉시 국민 앞에 사죄하고 의원직을 사퇴하기 바란다”며 “국민의힘은 책임 있는 자세로 곧장 징계절차를 밟아야 할 것”이라고 밝혔다.

강선우 민주당 대변인은 이날 현안 브리핑을 통해 “성범죄 인식이 참으로 충격적이고 참담하다”며 “성범죄는 피해자의 삶을 완전히 망가뜨려 황폐화시키는 잔인한 폭력으로 일종의 인격 살인이다. 그런 성범죄를 한낱 스트레스에 의한 것으로 치부하다니 도저히 믿을 수 없다”며 이같이 말했다.

강 대변인은 “그렇다면 범죄자의 스트레스를 유발하면 안 되니 전자발찌 착용, CCTV 설치, 형량 강화 등 각종 제한이나 불이익을 주지 않아야 한다는 것인가”라며 “그게 국민의힘이 생각하는 성범죄 예방의 방법인가”라고 날을 세웠다.

강 대변인은 “조두순 출소가 내일로 다가온 상황에서, 국민 여러분의 불안과 공포가 크다. 그런데 김 의원의 말대로라면 조두순의 재범을 막기 위해 조두순이 스트레스를 받지 않도록 하면 되는 것인가”라며 “미리 준비되지 않은 말들은 평소 그 사람의 수준을 보여준다. 평소 성범죄에 대해 얼마나 안일한 인식으로 텅 빈 생각을 하고 있었는지 이렇게 적나라하게 드러났다”고 말했다.

