신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 사흘 연속 700명대를 육박했다. 중앙방역대책본부는 11일 0시 기준 국내 신규 확진자가 689명 발생했다고 밝혔다. 이날 발표된 689명은 대구·경북 지역 중심의 '1차 대유행' 때 기록했던 909명 이후 286일 만에 최다 기록이자 역대 2번째 규모다. 사진은 이날 서울 중구 국립중앙의료원 음압격리병동 의료진 모습./김현민 기자 kimhyun81@

