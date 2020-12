은행 앱서 쇼핑·음식주문…돌파구 될까

금융당국 '플랫폼 비즈니스' 영역 확대키로

은행도 다양한 '생활 플랫폼' 사업 나설 수

[아시아경제 김효진 기자] 은행 애플리케이션(앱)을 통해 음식을 주문하거나 쇼핑할 수 있는 길이 열리면서 관련 사업의 구체적인 방식 및 타당성, 손익 구조 등에 관한 은행권의 관심이 높아지고 있다. 은행권은 일단 새로운 사업의 통로가 마련됐다는 점에서 긍정적인 반응을 보이는 한편 이미 상당한 수준의 경쟁구도가 형성된 시장인만큼 시행착오만 반복할 수 있다는 우려도 나타낸다.

11일 금융당국에 따르면 금융위원회는 전날 '디지털 금융 협의회'를 열어 은행의 플랫폼 비즈니스 영역을 확대하기로 했다. 이에 따라 은행도 '배달의민족' 같은 음식 주문 및 쇼핑, 부동산 서비스 등 다양한 '생활플랫폼' 사업에 나설 수 있게 됐다. 구체적인 제도 개선 전이라도 규제 샌드박스를 활용해 서비스 출시가 가능하도록 해보겠다는 게 금융당국의 입장이다.

한 시중은행 관계자는 "금융당국의 방침으로 다양한 방식의 플랫폼 사업 활성화가 기대된다"면서 "은행이 전통적 의미의 은행업을 뛰어넘어 다각화된 수익구조를 형성할 수 있다는 점에서 의미가 작지 않다"고 평가했다.

관건은 사업의 내용과 실행 가능성인데이와 관련한 분명한 그림을 제시하는 건 아직 어렵다는 게 대체적인 시각이다. 다른 시중은행 관계자는 "일단 무리하지 않는 선에서 발을 들인 다음 진행상황을 지켜보게 되지 않을까 한다"고 설명했다.

은행권 일각에선 기존의 투자 및 제휴 방식을 통한 사업 참여를 전망하는 목소리도 조심스럽게 흘러나온다. 혁신금융의 일환으로 다양한 혁신기술을 갖춘 스타트업 등에 투자한 것처럼 음식배달이나 쇼핑 등의 사업을 영위하는 유망 스타트업에 직간접 투자를 하는 것이다.

배달 스타트업의 앱에 은행의 간편결제 같은 기능을 탑재해 사업에 참여하거나 카드사 등 이종 기업과의 제휴로 시장에 진입하는 등의 방식도 가늠해볼 수 있다는 설명이다.

'가능성 무궁무진' 관측 속 시행착오·손익 우려도

은행 관계자는 "플랫폼 사업은 이미 구축된 기반에서 지속적으로 아이디어를 접목해 확대ㆍ발전시켜 나가는 성격"이라면서 "특히 이종 기업과의 제휴 가능성은 무궁무진할 것"이라고 내다봤다. 다른 은행 관계자는 "바꿔 말하면 플랫폼 사업이라는 게 완전히 새로울 수는 없다는 의미도 된다"면서 "그저 채널을 추가로 열어둔 채 이렇다 할 수익 없이 장기적 관점에서 시행착오와 가다듬기를 반복하게 될 수도 있다"고 지적했다.

한편 금융당국은 빅테크(대형 정보통신 기업)와 신용카드사간 공정 경쟁을 위해 신용카드사에도 현재 도입 예정인 종합지급결제업을 허용할 방침이다. 금융당국은 또 빅테크의 금융 플랫폼 진출과 관련해 시장지배력 남용, 이용자 피해 등의 우려가 제기됨에 따라 영업 규율체계를 마련한다는 구상이다.

금융당국은 아울러 본인신용정보관리업(마이데이터) 관련 정보교류의 대칭성을 제고하기 위해 빅테크가 보유한 소비자 쇼핑정보를 은행에 제공할 수 있도록 할 방침이다. 금융회사의 핀테크(금융기술) 기업 지분취득 제한 완화도 추진된다. 금융당국은 이와 동시에 금융산업의 디지털화를 활성화하기 위한 제도 개선 과제 중 하나로 보험설계사의 계약자 대면의무를 완화하기로 했다.

