충남, ‘ASF 정밀진단기관’ 지정…경기도 이어 전국 두 번째

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도 동물위생시험소가 아프리카돼지열병(이하 ASF) 정밀진단기관으로 지정됐다.

11일 도에 따르면 농림축산식품부 농림축산검역본부는 시험소 내 BL3 실험시설을 ASF 정밀진단기관으로 지정했다. 현재 전국에선 경기도(1호)와 충남만 ASF 정밀진단기관으로 지정돼 있다.

지정에 따라 충남은 지역에서 ASF 의사환축 발생 시 자체 진단이 가능하며 야생멧돼지 검사 등 예찰 또는 방역을 직접 수행하면서 초동방역까지 할 수 있게 된다.

특히 시험소는 2013년 구제역, 2015년 조류인플루엔자에 대한 정밀진단기관 지정을 받았다. 이번 ASF 정밀진단기관 지정으로 3대 재난성 가축 전염병 모두를 자체 진단할 수 있게 된 셈이다.

앞서 시험소는 ASF 정밀진단기관 지정을 위해 올해 질병관리청으로부터 생물안전 3등급(BL3) 실험시설에 대한 변경허가를 받은 후 ASF 전용 진단 장비를 확보했다.

또 전문 진단요원 3명이 관련 교육을 이수케 하고 현지실사 등을 추진해 전문성을 키워왔다.

김영진 도 동물위생시험소장은 “충남은 구제역과 조류인플루엔자 정밀진단기관 지정에 이어 ASF 정밀진단기관 지정까지 받음으로써 3대 재난성 가축 전염병을 모두 자체 진단할 수 있게 됐다”며 “ASF 확산 위험에 선제적으로 대응할 수 있는 인력과 진단능력을 확보해 충남이 전국 제일의 가축방역기관으로 거듭날 수 있도록 하겠다”고 말했다.

