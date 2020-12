시디즈 최초 美 아마존 라이브 방송 진행

11일 오후 1시 미국 아마존 라이브서 시디즈 베스트셀링 제품 판매

[아시아경제 김종화 기자]퍼시스그룹의 의자 전문 브랜드 시디즈가 11일 세계 최대 전자상거래 업체 아마존에서 국내 의자 브랜드 최초로 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다.

이번 아마존 라이브 방송은 아마존US 입점 기업 중 우수실적기업 상위 100개사를 대상으로 KOTRA가 지원하는 사업의 일환이다. 시디즈는 미국 시장 내 꾸준한 성장세를 이어가는 동시에 글로벌 고객과의 소통을 확대하는 차원에서 기획됐다.

실제 시디즈의 올해 상반기 미국 아마존 매출은 전년 동기 대비 약 4배 성장했으며, 미국 신학기가 시작되는 9~10월에 매출이 큰 폭으로 증가하는 등 글로벌 의자 전문 브랜드로서 입지를 넓혀 가고 있다.

이번 라이브 방송은 한국 시간으로 이날 오후 1시 아마존 라이브에서 진행된다. 시디즈는 국내에서 활발히 활동하는 글로벌 인플루언서와 함께 대표적인 사무용 의자 'T50', 'T80'부터 국민 초등학생 의자로 입소문 난 학생용 의자 '링고'까지 주요 베스트셀러 제품을 선보일 예정이다.

라이브 방송에 참여하는 고객을 대상으로 풍성한 혜택을 제공하는 다양한 이벤트도 마련됐다. 방송 중 T50과 링고를 구매하는 고객을 대상으로 'T50 패브릭 좌판 커버'와 '링고 등·좌판 커버'를 선착순 증정한다. 또 방송 종료 후 개인 인스타그램에 방송 시청 인증 사진을 업로드하면 추첨을 통해 25달러 상당의 아마존 기프트 카드를 증정할 예정이다.

시디즈 관계자는 "그동안의 성공적인 국내 라이브 방송 경험을 바탕으로 국내 의자 브랜드 최초로 아마존 라이브 방송까지 기획했다"면서 "앞으로도 미국 가구 시장에서 브랜드 인지도를 높이고, 글로벌 시장을 적극 공략할 수 있는 마케팅 활동을 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편, 시디즈는 다가오는 연말을 맞이해 아마존에서 11일부터 25일까지 2주간 '홀리데이 기프트 프로모션'을 진행한다. 프로모션 기간동안 T80이나 링고 제품 구매 시 10% 할인 쿠폰을 지급하며, 'T50 에어'와 좌판 커버를 세트로 구입할 경우 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr