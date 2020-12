LG헬로비전 "'U+아이들나라' 이용자, 9개월만에 70만 돌파"

유료 서비스 친숙한 3040 고객 증가

LG유플러스의 키즈 콘텐츠 서비스 'U+ 아이들나라'가 케이블TV LG헬로비전에서도 관심을 받고 있다.

LG헬로비전은 U+ 아이들나라 도입 이후 헬로tv 3040 가입자가 늘어나는 등 가시적 성과를 얻고 있다고 3일 밝혔다. 아이들나라는 LG유플러스가 2017년 선보인 키즈·영유아 부모 맞춤형 콘텐츠 서비스다.

LG헬로비전은 지난 3월 상품력 강화를 목표로 가입자 수 260만명인 헬로tv 디지털 셋톱박스에 아이들나라를 선보였다. LG헬로비전에 따르면 헬로tv 아이들나라 누적 이용자는 론칭 9개월 만에 70만명을 넘어섰다. 이는 아이들나라 출시 1년여만에 100만 이용자를 달성한 LG유플러스 U+tv와 비슷한 속도다. 하반기 들어서도 매달 신규 이용자는 10만명 이상씩 늘고 있다.

3월부터 10월까지 월평균 신규 가입자 중 40대 이하 비중은 기존 가입자 대비 60% 높은 것으로 나타났다. 또 아이들나라 이용자는 미이용자에 비해 주문형비디오(VOD) 시청 건수가 5배 높고, 이용 금액도 2배 이상 많은 것으로 파악됐다. 헬로tv 전체 아이들나라 이용자 중 60대의 비중도 30%를 차지했다. LG헬로비전은 "부모 세대를 대신해 손자를 양육하는 60대도 아이들나라 콘텐츠를 많이 이용하고 있다"고 분석했다.

헬로tv 아이들나라에는 총 5만편의 콘텐츠가 있다. LG헬로비전은 아이들나라를 선보이며 무료 콘텐츠를 대폭 확대했다. 이용자들은 뽀로로·핑크퐁·타요 등 인기 캐릭터 시리즈는 물론, 잉글리시에그·신기한나라·옥스포드 리더스 등 프리미엄 콘텐츠까지 무료로 볼 수 있다.

장상규 LG헬로비전 컨슈머사업그룹 상무는 "헬로tv에 넷플릭스, 유튜브와 함께 아이들나라까지 더해지며 젊은 가입자가 늘고 있다"며 "케이블 가입자 층이 균형 있게 성장하는 만큼 세대별 특화 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

