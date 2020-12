[아시아경제 구은모 기자] 디지털대성 디지털대성 068930 | 코스닥 증권정보 현재가 8,920 전일대비 40 등락률 +0.45% 거래량 106,655 전일가 8,880 2020.12.02 10:22 장중(20분지연) 관련기사 디지털대성, 3분기 연결기준 매출액 406억원…"이러닝 사업 호조"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일[특징주]정부의 온라인 개학 발표에 교육株 강세 close 이 주당 300원의 현금배당을 실시한다고 2일 공시를 통해 밝혔다. 디지털대성은 2012년부터 9년 연속 현금배당을 실시하게 됐다. 배당금 총액은 58억6000만원이며, 배당 기준일은 오는 31일이다.

디지털대성은 올해 3분기 연결 기준 매출액이 406억원으로 직전 분기 대비 33% 증가했고, 영업이익도 105% 늘어난 98억원을 기록했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 비대면 교육의 수요가 증가하며 이러닝 사업을 중심으로 매출이 상승했다.

디지털대성 관계자는 “디지털대성의 기업가치를 공유하고 주주가치를 제고하기 위한 주주환원 정책으로 9년 연속 현금 배당을 결정하게 됐다”며 “앞으로도 양질의 교육 콘텐츠를 바탕으로 교육시장 내 영향력을 확대하여 종합교육콘텐츠 플랫폼 기업으로서 발전해 나가겠다”고 밝혔다.

