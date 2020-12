속보[아시아경제 원다라 기자] 소방당국에 따르면 1일 오후 4시 37분쯤 경기도 군포시 산본동 한 25층 아파트 12층에서 불이 나 4명이 숨졌다.

사망자 중 2명은 12층에서 지상으로 추락해 숨졌고, 다른 2명은 옥상 계단참에서 숨진 채로 발견된 것으로 전해졌다.

소방당국은 인력 70명과 펌프차, 고가사다리차 등 장비를 동원해 진화작업을 벌였고 30여 분 만인 오후 5시 11분께 진화작업을 완료했다.

경찰은 화재 당시 리모델링 공사가 진행 중이었다는 진술을 확보해 조사중이다. 경찰 관계자는 “완전히 불이 진화되면 정확한 화재 경위를 조사할 계획”이라고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr