中 부동산 투기 과열 경고…부동산 대출 '회색코뿔소'

궈수칭 은보감위 주석, 부동산 거품 단호히 억제

바젤협약 중요성 강조…은행 자본금 일정 범위 내 대출



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국의 금융 당국 수장인 궈수칭 은행보험관리감독관리위원회(은보감위) 주석이 부동산 관련 은행 대출을 '회색코뿔소'로 지목했다. 회색 코뿔소는 간과하기 쉬운 위험 요인을 뜻한다.

1일 경제 매체 차이신에 따르면 궈 주석은 중국 당국이 최근 펴낸 '14차 5개년계획(14ㆍ5계획) 해설서'에 실은 '현대 금융 감독 체계 완비'라는 제목의 글에서 "현재 중국의 부동산 관련 대출이 은행 대출에서 차지하는 비중 39%에 달하는 등 적지 않은 자금이 부동산으로 흘러 들어가고 있다"면서 "현 단계에서 부동산은 가장 큰 회색 코뿔소"라고 밝혔다.

궈 주석은 당국이 나서 부동산 거품을 단호하게 억제해야 한다고 덧붙였다.

궈 주석은 지난 8월에도 공산당 이론지 추스 기고문에서 부동산 거품이 중국의금융 안정을 위협하는 최대 회색 코뿔소라고 경고한 바 있다.

그는 금융 혁신이라는 명분을 앞세워 인터넷 금융 부문이 전처럼 폭넓은 자유를 누리게 하지 않겠다는 뜻도 시사했다.

궈 주석은 "금융 혁신의 경계를 잘 설정해야 한다"며 "중국의 인터넷 금융 발전초기 일부 인터넷 대출 플랫폼들이 혁신을 앞세워 불법 경영을 한 결과, 거대한 금융ㆍ사회 위험이 형성됐다"고 비판했다.

그는 이어 "자본을 갖고 이익을 추구하는 것이 상업 활동의 정상적 모습"이라면서 은행이 자본금의 일정 범위 내에서만 대출을 할 수 있게 한 바젤 협약의 중요성을 강조했다.

이 발언은 최근 알리바바 창업자 마윈이 앤트그룹과 같은 인터넷 대출 업체에 은행과 같은 자기자본 비율 규제를 적용하는 것이 부당하다고 당국을 정면 비판했다가 당국으로부터 강력한 '징벌'을 받은 상황과 관련된 것으로 해석된다.

궈 주석은 은보감위는 한국의 금융위원회와 같은 성격의 금융당국이며 궈 주석은 중앙은행인 인민은행의 공산당위원회 당서기를 겸하고 있다. 당 서열 기준으로 보면 이강 인민은행 행장보다 높다.

