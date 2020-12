유안타證, 일정 금액 거래하면 전기차 '테슬라' 증정 이벤트

테슬라, TV, 무선청소기 등 경품 증정

[아시아경제 이민우 기자] 유안타증권 유안타증권 003470 | 코스피 증권정보 현재가 3,160 전일대비 100 등락률 +3.27% 거래량 385,209 전일가 3,060 2020.12.01 10:58 장중(20분지연) 관련기사 유안타證, 장기신용등급 첫 'AA' 획득…역대 최고 수준유안타證, 유망 아시아 주식 자동 검색 서비스 출시유안타증권, 주가 3135원.. 전일대비 -0.48% close 이 국내외 주식 및 파생상품 거래 고객에게 전기자동차 '테슬라'를 증정하는 행사를 진행한다.

유안타증권은 내년 2월28일까지 이 같은 '유안타슬라 이벤트'를 실시한다고 1일 밝혔다.

국내 및 해외 주식, 파생상품을 일정금액 이상 거래 시 부여하는 포인트가 기준이다. 국내주식 1500만원, 국내옵션 1000만원, 국내선물 5억원, 해외주식 500만 원 매매 시, 그리고 해외옵션 2계약, 해외선물 8계약(Micro는 15계약) 시에 각각 1포인트를 부여한다. 홈페이지 및 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)으로 '유안타슬라 이벤트'를 신청한 고객에 한해 적용된다.

먼저 행사 기간 내 국내 및 해외 주식, 파생상품을 거래해 1포인트 이상 받은 고객들을 대상으로 추첨을 통해 테슬라(모델3 Standard Range Plus RWD) 1대와 200만원 상당의 삼성 '더 세리프 TV' 2대, 100만원 상당의 LG 코드제로 A9 무선 청소기 3대를 각각 증정한다.

최종 누적 합산 150포인트 이상 달성 고객들에게는 같은 경품을 내걸고 재추첨해 총 2번의 테슬라 자동차 등의 당첨 기회를 제공한다.

이와 함께 온라인 매체로 매매해 이벤트 종료일까지 누적 달성 포인트 결과에 따라 150포인트 이상이면 파리바게뜨 3만원 교환권을, 300포인트 이상이면 이마트 신세계 5만원 상품권을 사은품으로 지급한다.

이벤트에 대한 자세한 사항은 유안타증권 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다. 전진호 유안타증권 디지털솔루션본부장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려운 여건 속에서도 동학, 서학개미들의 꾸준한 시장 참여는 증시를 이끄는 주요 원동력이었다"며 "매수 뿐 아니라 최적의 매도 타이밍도 알려주는 티레이더를 통해 보유 주식의 매매 수익은 물론 이벤트 참여로 푸짐한 경품과 사은품을 받는 기회를 누리길 바란다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr