[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 정보경영학부 경영정보학전공 김종원 교수는 서울여대 언론영상학부 김대길 교수와 지난 11월 27일과 28일 이틀간 대구대에서 열린 ‘2020년 한국산업정보학회 추계학술대회’에서 우수논문상을 수상했다.

이날 학술대회는 ‘디지털 트랜스포메이션과 미래정보통신기술’을 주제로 했다. 김종원 교수와 김대길 교수는 ‘사용자의 인지된 혜택이 대학의 온라인수업의 지속적 사용에 미치는 영향: 기대일치이론을 중심으로’라는 제목의 논문을 발표했다.

코로나19로 인해 많은 대학에서 온라인 강의시스템을 운용하고 있기 때문에 시기에 맞는 주제와 내용으로 평가받았다.

김종원 교수는 현재 한국인터넷전자상거래학회 회장을 맡고 있으며, 2019년 한국산업정보학회 회장과 2018년 한국정보시스템학회 회장을 역임했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr