中 11월 제조업 PMI 52.1 기록...3년만에 최고치

2017년 9월 이후 최고치...비제조업 PMI도 56.4

9개월 연속 확장국면...코로나19 여파서 회복 조짐

[아시아경제 이현우 기자] 중국의 경기동향 주요 지표 중 하나인 제조업 구매관리자지수(PMI)가 3년만에 최고치를 기록했다. 중국정부는 중국 경제가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에서 회복기조가 뚜렸하다고 자평한 가운데 중국 제조업 PMI는 지난 2월 역대 최저치인 35.7을 기록한 이후 9개월 연속 확장국면을 의미하는 50 이상을 웃돈 것으로 나타났다.

30일 중국 국가통계국에 따르면 11월 제조업 PMI는 52.1을 나타내 2017년 9월 이후 3년여만에 최고치를 기록했다. 11월 제조업 PMI는 전달의 51.4와 시장 전망치인 51.5를 모두 웃돈 것으로 나타났다. 제조업 PMI는 경기 동향을 보여주는 주요 지표로 50을 기준선으로 이보다 위에 있으면 경기확장 국면, 이보다 밑에 있으면 경기위축 국면에 있다고 분석된다.

세부 항목별로는 생산지수가 54.7를 기록, 전월보다 0.8포인트 높아졌으며 신규주문지수는 전월보다 1.1포인트 오른 53.9를 기록했다. 해외 수요가 회복하면서 수출입과 관련된 지수도 개선돼 신규수출주문 지수와 수입 지수는 각각 51.5, 50.9로 모두 지난달보다 높게 나왔다. 이날 함께 발표된 비제조업 PMI도 56.4로 확장국면을 이어나갔다. 비제조업 PMI는 4개월 연속 55를 넘으며 호조를 나타내고 있다.

중국 통계국은 "9개월 연속 제조업 PMI가 임계점 이상을 기록한 11월 제조업 PMI가 전달보다도 높아진 것은 제조업 회복적 성장이 빨라지고 있음을 보여주는 것"이라며 중국경제가 코로나19 여파에서 벗어나 회복기조가 뚜렷하게 나타나고 있다고 자평했다. 앞서 중국의 월간 제조업 PMI는 코로나19 사태의 충격이 닥친 지난 2월 사상 최저치인 35.7까지 급락했다가 3월부터 11월까지 9개월 연속 50이상을 유지한 것으로 집계됐다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr