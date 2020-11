구례경찰, 故 배문수 경감 추모상 제막식 가져

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 구례경찰서는 지난 27일 경찰서 본관 1층 현관에서 故 배문수 경감의 숭고한 희생을 기리는 추모상 제막식을 했다고 29일 밝혔다.

이번 제막식에는 코로나 방역수칙을 준수해 구례경찰서장, 동료직원, 유족 등 20여 명이 참석한 가운데 고인에 대한 묵념, 약력 보고, 헌화 및 분향, 추념사 순으로 진행됐다.

구례경찰서 읍내파출소 소속이었던 고인은 지난 2014년 4월 7일 무전취식자를 파출소로 임의동행하던 중 음주운전 차량에 치여 만 41세의 젊은 나이로 순직했다.

그는 재직 중에는 경찰청장 표창을 수상하는 등 동료들로부터 존경을 받던 모범 경찰관이었다.

강은석 서장은 추념사에서 故 배문수 경감 순직 6주기를 맞은 유가족에게 심심한 위로의 뜻을 전하며 “국민의 안전을 위해 희생한 배문수 경감의 경찰 정신은 동료 경찰관들에게 귀감이 될 것”이라고 말했다.

유가족은 “고인을 잊지 않고 기억해주셔서 감사드린다”며 “경찰 가족으로서 긍지와 자부심을 느낄 수 있었다”고 전했다.

구례경찰서는 본관 1층 현관에 마련된 추모공간에 ‘당신을 잊지 않겠습니다’라는 문구를 새겨 경찰 동료와 경찰서를 찾는 시민에게 고인의 경찰 정신을 알릴 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr