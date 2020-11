KB국민은행, 한국독립영화협회와 업무 협약 체결

한국독립영화, KB국민은행이 응원합니다!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 전날 개최된 서울독립영화제 개막식에서 한국독립영화협회와 업무 협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

KB국민은행은 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 한국영화산업을 위해 한국 영화계의 상징인 한국독립영화협회에 3억원을 기부했다. 이를 통해 독립영화, 독립영화인 및 독립예술영화 상영관 등을 지원할 계획이다.

기부금은 지난 2010년 7월 출시한 KB영화사랑적금의 만기 이자 1%에 해당하는 금액을 은행이 출연해 조성됐다. KB국민은행은 한국영화산업발전을 위해 해당 적금 상품을 출시했으며, 이번에는 코로나19로 어려워진 독립영화산업을 위해 쓰기로 결정했다.

KB국민은행 관계자는 “KB국민은행은 이번 협약을 계기로 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 한국영화산업을 위해 지속적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

