LH·KOTRA, 해외 유턴기업 지원 협력…"국내복귀 뒷받침"

[아시아경제 문제원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 서울 서초구 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 본사에서 KOTRA, 한국산업단지공단과 해외진출기업의 국내복귀 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 산업단지 입주지원 등 다양한 입지정보를 제공할 수 있는 LH와 유턴기업 지원을 전담하는 KOTRA, 유턴보조금 지원업무를 하는 한국산업단지공단이 함께 유턴기업의 사업장 입지 물색을 도와 성공적인 국내정착을 돕기 위해 추진됐다.

협약에 따라 3개 기관은 협의체를 구성해 국내 사업장 입지선정에 어려움을 겪는 유턴기업에 지역, 규모, 용도, 업종을 고려한 맞춤형 입지 컨설팅을 제공할 계획이다.

산업단지에 입주 이후에도 지속적으로 애로사항을 파악해 정부 제도개선에 활용하고, 정보교류를 통한 유턴 후보기업 공동 발굴 등에도 협력하기로 했다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 해외진출기업이 자국으로 돌아오는 유턴현상이 심화되고 있는 분위기다. 정부도 유턴기업 보조금 한도를 기존 기업별 100억원에서 최대 600억원(사업장별 300억원)으로 늘리고 '20인 이상 상시 고용' 요건도 폐지하는 등 유턴기업에 대한 지원을 확대하고 있다.

변창흠 LH 사장은 "이번 협약을 통해 우리 기업들의 안정적인 국내 복귀를 뒷받침하고, 향후 국내기업의 글로벌 시장진출 지원과 해외 유수기업들의 국내 유치로까지 기관 간 협력이 확대되기를 기대한다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr