車없는 글로벌 소비자 31% "6개월 내 자동차 구매 예정"

[아시아경제 박지환 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 자가용에 대한 선호도가 높아지면서 차량을 보유하지 않은 글로벌 소비자 중 31% 이상이 6개월 내 차량을 구매할 의향이 있는 것으로 나타났다. 특히 6개월 내 구매를 희망한다는 소비자 중 절반에 가까운 인원이 밀레니얼 세대(만 24~39세)인 것으로 조사됐다.

25일 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영에 따르면, EY는 최근 이 같은 내용의 '2020 EY 모빌리티 소비자 인덱스(EY Mobility Consumer Index)' 조사를 진행했다. EY는 이번 조사를 위해 8월 전 세계 소비자 3300명을 대상으로 설문을 진행했다.

조사 결과 현재 자동차를 갖고 있지 않다고 답한 소비자 중 31%가 6개월 내 자동차를 구매할 의향이 있는 것으로 나타났다. 6개월 내 구매 의사를 밝힌 소비자 중 45%는 밀레니얼 세대인 것으로 분석됐다. 그동안 공유차나 대중교통을 주로 이용했던 2030세대가 코로나19로 인해 차량 소유로 돌아서고 있는 것이다.

자동차 보유자 중 23%는 기존 차량을 교체할 의도로 19%는 자가용을 한 대 더 장만하기 위해 새 차를 구입할 생각이 있다고 밝혔다.

차량 소유 여부와 관계 없이 6개월 내 새 차를 구매하겠다고 밝힌 소비자들은 코로나19에 따른 건강·안전상 이유를 주요 원인으로 꼽았다. 차량 보유자 중 추가로 자가용을 구입할 의향을 밝힌 소비자 53%는 코로나19를 그 이유로 지목했다.

응답자 중 78%는 코로나 19 이후 자동차를 주요 이동 수단으로 이용할 가능성이 더 높아졌다고 답했다. 자동차 이용을 더 많이 할 것이라고 밝힌 응답자 중 52%는 밀레니얼 세대였다.

새 차를 구매하려는 소비자 중 71%는 휘발유나 디젤 등 전통적인 내연기관 차량을 선호한 것으로 나타났다. 순수 전기차를 구매하려는 수요는 6%에 불과했다. 하이브리드 자동차를 구매하겠다는 소비자는 23%로 조사됐다.

존 심렛(John Simlett) EY 글로벌 미래 모빌리티 리더는 "밀레니얼 세대가 자동차 구매 수요를 주도하는 현상은 불과 1년 전만 해도 상상할 수 없었던 일"이라며 "특히 비전기차에 대한 2030세대의 관심이 늘어나는 것은 새로운 시장의 형성을 뜻한다"고 설명했다.

그는 "자동차 시장이 코로나19로 기존과 다른 방향으로 재편되고 있다는 점에 대해 자동차 업계는 주목해야 한다"고 조언했다.

