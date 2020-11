1년만에 '왕이' 방한, '양자 협력' 강조하며 美동맹 견제…문재인 대통령도 예방

25일 저녁 전용기로 도착…26일 한중 외교장관 회담 이어 문 대통령 예방

이해찬 전 대표, 문정인 특보 등과 잇따라 면담

美 새 행정부 출범 전 양자 관계 재확인에 초점…미중 갈등 속 입장도 재차 강조할 듯

[아시아경제 임철영 기자] 왕이 중국 국무위원 겸 외교부장이 약 1년 만에 한국을 방문해 27일까지 강경화 외교부 장관, 이해찬 전 더불어민주당 대표, 문정인 대통령통일외교안보특보 등 정관계 인사들을 두루 만나 한중 양국 현안과 한반도 정세에 대해 의견을 교환한다. 특히 이번 방한 기간 문재인 대통령을 예방하고 청와대 국가안보실 인사들과도 접촉을 할 예정이다.

25일 외교부에 따르면 왕 부장은 이날 저녁 일본 방문 일정을 마치고 전용기로 인천국제공항에 도착한다. 왕 부장은 26일 오전 강경화 장관과 한중 외교장관 회담을 하고 서울 시내 모처에서 오찬을 하며 양국 외교 현안에 대해 논의할 예정이다. 왕 부장의 이번 방한은 지난해 12월 이후 약 1년만으로, 양자 대면 회담은 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행) 이후 처음이다.

외교부 당국자는 “이번 외교장관 회담을 통해 코로나19 대응 협력과 양국 간 고위급 교류 등 한중 양자관계, 한반도 정세, 지역 및 국제문제 등 상호 관심사에 대해 심도 있는 의견을 교환할 예정”이라면서 “고위급 간 소통을 이어가게 되면서, 양국 관계를 한층 더 높은 수준으로 발전시켜 나가기 위한 방안을 모색하는 의미 있는 계기가 될 전망”이라고 설명했다.

방한 일정 중 정관계 주요 인사와 만남은 일본 방문에 비해 밀도가 높다. 일본보다 한국에 더욱 공을 들이고 있다는 의미다. 왕 부장은 26일 외교장관 회담에 이어 문재인 대통령을 예방하고, 이날 저녁 지난해 12월 만난 이해찬 전 대표와 만찬을 가질 예정이다. 27일에는 문정인 특보를 비롯해 국회 외교통일위원회 소속 윤건영, 이재정 더불어민주당 의원, 민주연구원장인 홍익표 의원과 조찬을 한다. 아울러 박병석 국회의장과 송영길 외교통일위원장과도 면담을 하는 것으로 전해졌다.

왕 부장의 이번 방한은 조 바이든 미 행정부가 출범하기 이전 도널드 트럼프 행정부에서 격화됐던 미중 갈등 현안과 관련한 중국의 입장을 재차 전달하기 위한 차원으로 풀이된다. 특히 바이든 행정부가 다자주의 동맹을 기반으로 중국에 대한 견제를 지속할 가능성이 높은 만큼 사전에 한국과 일본 등 미국의 핵심 동맹국의 동향을 파악하기 위한 목적이라는 관측도 나온다. 바이든 당선인은 대선 이전부터 줄곧 중국이 주도하는 기술과 무역 질서에 대한 견제가 필요하다는 점을 피력해왔다.

황재호 한국외대 교수는 “왕 부장의 일본 방문이 새로 출범한 스가 요시히데 내각에 대한 탐색이 목적이었다면, 이후 방한의 핵심은 ‘당 리더십과의 소통’”이라면서 ”한국 정부는 물론 정치권 인사들을 두루 만나 입장을 전달하고 협력을 강조하면서 중국을 둘러싼 경제, 안보 등 이슈 관리하기 위한 의미가 크다“고 설명했다.

연내 방한을 목표로 추진했던 시진핑 국가주석 방한 시기에 대한 추가 논의도 있을지 관심이다. 왕 부장은 24일 모테기 도시미쓰 외무상과 회담에서 기업인 교류 재개, 코로나19 협력, 중일 고위급 경제대화 개최, 국방 당국 간 핫라인 개설 등을 의제로 다뤘다. 시 주석의 방일에 대해서는 구체적인 논의가 이뤄지지 않을 것으로 보인다. 이에 한국 방문 일정에서도 시 주석의 조기 방한과 관련한 양측의 원론적인 입장만 오갈 가능성이 높다는 관측이다.

