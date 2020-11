[e공시 눈에 띄네]코스피-24일

<장 마감 후 주요공시>

◆ HDC현대산업개발=평택 주상복합 신축공사 3천억 규모 수주

◆ 현대미포조선=10월 매출액 1987억2100만원…전년비 9.5% 감소

◆현대삼호중공업=자회사 현대삼호중공업, 지난달 매출액 2719억

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr