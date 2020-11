美 CDC "코로나19, 무증상 감염 최대 70%"

"감염 5일 후 전파력 가장 강해"

[아시아경제 김유리 기자] 미국 연방질병통제예방센터(CDC)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 전파가 대부분 무증상 감염자에 의해 이뤄진다고 밝혔다.

CDC는 20일(현지시간) 홈페이지에 게시한 '코로나19 확산을 통제하기 위한 천 마스크의 집단적 사용' 지침에서 "대부분의 코로나19 감염은 증상이 없는 사람에 의해 확산된다"며 "CDC와 다른 기관들은 모든 감염의 50% 이상이 증상이 없는 사람들로부터 이뤄진다고 추산한다"고 말했다. 신규감염의 최소 절반 이상은 자신이 다른 사람에게 감염시킬 수 있음을 알지 못하는 사람들로부터 발생한다는 것이다.

CDC에 따르면 코로나19 바이러스를 타인에게 전파하는 사람 중 24%는 증상이 전혀 없으며 35%는 증상이 발현되기 전 단계다. 나머지 41%는 기침과 고열 등을 겪는 유증상자다.

CDC는 감염력이 가장 강할 때는 감염된 지 5일 후라고 말했다. 감염자가 아무런 증상이 없을 때 코로나19 전파의 51%가 이뤄지는데 무증상 감염 비율이 24~30%이고 감염 4~6일 차에 감염력이 절정에 이른다고 가정할 경우 무증상 감염의 비율은 70%까지 늘어난다는 것이다.

CDC는 코로나19 감염자의 40~45%는 전혀 증상을 겪지 않는 것으로 나타났다고 설명했다.

CDC는 "천 마스크만으로도 감염을 효과적으로 차단할 수 있다"며 마스크 사용의 필요성을 강조했다.

