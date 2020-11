현대위아, '로봇·자율주행 기반'으로 생산 시스템 확 바꾼다

기존 컨베이어 벨트 대신 '셀' 방식 도입

현대차그룹 싱가포르 혁신센터 첫 도입

[아시아경제 김지희 기자] 현대위아가 로봇과 자율주행을 기반으로 제조 현장 혁신에 나선다.

현대위아는 로봇과 자율주행 기반의 ‘RnA 스마트 제조·물류 통합 솔루션’ 상용화에 나선다고 19일 밝혔다. 기존 컨베이어 벨트 방식 대비 유연화 및 고도화된 ‘셀(Cell) 방식’의 제조 방식도 선보인다. 이를 위해 최근 회사 내 담당 부사장 직속 '추진실'을 신설했다. 현대위아는 2022년까지 RnA 기반 통합 솔루션을 통한 지능형 유연 생산 시스템을 구축하고, 글로벌 공급을 확대해 ‘글로벌 제조 솔루션 공급자’로서 입지를 다진다는 목표다.

현대위아의 ‘RnA 통합 솔루션’은 컨베이어 벨트를 따라 가공 및 조립이 이뤄지던 방식에서 벗어나 가공·조립·이송·검사 등 모든 제조 과정을 하나의 작은 셀로 구성하는 것이 핵심이다. 셀 방식은 유연하고 신속하게 다양한 생산품을 만들 수 있어 다품종을 생산하는 미래 제조 형태에 적합하다. 유지보수 관점에서도 컨베이어 벨트 방식보다 유리하다.

현대위아는 셀 안에서 금속을 가공하는 공작기계와 로봇이 협동하며 일 하도록 해 조립과 가공의 속도를 크게 향상시킨다는 계획이다. 협동로봇, 자율주행 물류 로봇(AMR)과 공작기계를 연동하는 알고리즘을 독자 개발하고 3차원 비전 인식 기술을 이용한 BPR 기술을 적용해 생산성도 높인다.

제조 공정 전체에 ‘스마트 물류 및 로봇 관제 시스템’도 적용한다. 생산 셀 내의 가공과 조립 정보를 실시간으로 수집해 생산의 전 과정을 최적화하는 시스템이다. 물류 공급 현황 정보를 수시로 파악해 물류 공급을 유연하게 조절할 수 있다. 또 인공지능을 통해 자율주행 물류 로봇과 제조 라인 전체를 조정하며 최적의 생산 프로세스를 찾는다.

아울러 공작기계도 통합 솔루션에 최적화한다. 기존 공작기계용 스마트 솔루션인 HW-MMS를 고도화해 스마트폰 등으로 어디서나 모든 기계 상태를 확인할 수 있다. 원격으로 사후 서비스(AS)도 가능하다.

RnA 기반 통합 제조 솔루션의 첫 시험무대는 현대자동차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICs)다. HMGICs는 2022년 말 완공을 목표로 싱가포르 주롱 혁신단지에 부지 4만4000㎡, 연면적 9만㎡, 지상 7층 규모로 건립이 추진 중이다.

현대위아 관계자는 “전사적 역량을 투입해 RnA 기반의 통합 제조 솔루션을 준비하고 있다”며 “오랜 기간 공장 자동화 시스템, 로봇과 공작기계를 만들며 쌓은 노하우를 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 회사가 되겠다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr