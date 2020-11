CJ오쇼핑, 친환경 포장재로 '수상'…비닐·플라스틱 24t 대체

환경부 '2020 친환경기술진흥 및 소비촉진'

친환경 소비 부문 우수기관 선정

홈쇼핑 업계 유일

[아시아경제 차민영 기자] CJ ENM 오쇼핑부문이 홈쇼핑업계서 유일하게 '2020 친환경기술진흥 및 소비촉진' 유공 정부포상에서 친환경 소비 부문 '우수기관'으로 선정돼 환경부 장관상을 수상했다고 19일 밝혔다.

환경부가 주최하는 친환경기술진흥 및 소비촉진 유공 포상은 친환경 소비·생산 및 환경기술·산업 육성을 통해 지속가능한 성장을 제공한다는 취지에서 마련됐다. CJ ENM 오쇼핑부문은 홈쇼핑업체로는 유일하게 수상자 명단에 이름을 올렸다. 동시에 '2020 자원순환 착한 포장 공모전' 공모전에서도 장려상을 수상했다.

CJ ENM 오쇼핑부문은 2017년 7월 업계 최초로 비닐 에어캡 대신 종이 완충재와 친환경 보냉 패키지, 종이 행거 박스를 도입했다. 재활용이 어려운 비닐테이프 대신 접착제가 필요 없는 '에코 테이프리스 박스'를 유통업계 최초로 포장재에 적용해 친환경 활동을 선도하고 있다. 친환경 포장재로 바꿔 감축한 비닐과 플라스틱 포장재 양은 서울 마포구 상암월드컵경기장 총면적의 41배(21만4199㎡)에 해당한다. 감량 무게만 따져도 약 24.4t에 달한다.

그간 사용한 친환경 종이 포장재는 약 326만 박스에 달했고 OPP(Oriented Poly Propylene) 테이프와 같은 플라스틱 재질의 포장재를 종이테이프로 대체한 결과 포장용 박스 테이프 길이 기준 약 2300km에 달하는 플라스틱을 감축했다. 재활용이 불가능한 부직포 의류 행거를 종이 행거 박스로 바꿔 부직포 사용량 3.5t을 줄였다.

올바른 배출 방법 홍보에도 힘쓰고 있다. CJ ENM 오쇼핑부문이 전개하고 있는 '에코 캠페인 투게더'는 소비자들이 택배 상자를 제대로 분리 배출해 재활용이 용이하도록 안내하고 있다. 또한 포장재를 줄이는 데 협력사들이 동참할 수 있도록 환경부의 포장공간 비율 적용 기준에 따라 9000여개 협력사를 대상으로 맞춤형 적정 포장 기준을 안내하는 가이드를 제작했다. 이는 유통업계 최초다.

임재홍 CJ ENM 오쇼핑부문 고객서비스 담당은 "친환경 포장재 소비를 선도하는 기업으로서 유통업체와 소비자의 참여를 독려하는 등 친환경 문화를 만들기 위해 노력한 공로"라며 "앞으로도 친환경 포장 생태계를 구축을 통해 기업의 사회적 책임을 다하고 차별화된 고객 경험을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것이라고 전했다"

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr