강원랜드가 슬롯머신 게임 9종을 새로 개발했다.

강원랜드는 17~19일 강원도 정선의 본사 행정동에서 새 게임이 적용된 슬롯머신 22대를 시연한다. 강원랜드 슬롯머신 제조브랜드인 'KL사베리'에서 제작한 신규 게임들은 동서양의 신화와 인문학을 반영해 테마를 구성하고, 기존 제품보다 화려한 그래픽과 사운드를 도입했다.

이번 시연회에 선보이고 있는 22대를 포함해 총 100대를 올해 연말까지 강원랜드 카지노 영업장에 설치해 고객들에게 선보일 계획이다.

강원랜드는 2017년부터 슬롯머신 자체 개발 사업에 뛰어들어 2018년부터 국내외 카지노에 슬롯머신을 제작·납품하고 있다.

