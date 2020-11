삼성ENG, 1500억원 규모 두산솔루스 헝가리 공장 증설 공사 수주

[아시아경제 이기민 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 12,750 전일대비 50 등락률 +0.39% 거래량 1,328,971 전일가 12,700 2020.11.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 2650원 (5.86%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 커뮤니티 활발... 주가 1.33%.삼성ENG, 美아스펜테크 손잡고 '플랜트 운영 디지털 최적화' 속도 close 이 1500억원 규모의 두산솔루스 헝가리 전지박 공장 증설 공사 계약을 따냈다.

삼성엔지니어링은 17일(현지시간) 삼성엔지니어링의 헝가리법인이 두산솔루스와 '헝가리 전지박 제2공장 증설 공사'에 대한 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 계약의 규모는 약 1500억원으로 삼성엔지니어링이 EPC(설계·조달·시공)를 단독으로 수행하게 되며 2022년 완공을 목표로 하고 있다.

헝가리 수도 부다페스트 서쪽 50km에 있는 터터바녀 산업단지에서 진행될 이번 프로젝트는 기존 가동 중인 공장에 연산 1만5000t 규모의 전지박 플랜트를 증설하는 사업이다. 이 플랜트에서는 전기차 배터리 음극재의 핵심소재인 동박을 생산하게 된다.

삼성엔지니어링은 연산 1만t 규모의 두산솔루스 헝가리 제1공장 공사도 진행한 바 있다. 전지 플랜트 분야의 수행경험과 제1공장 공사에서의 발주처 신뢰가 이번 제2공장 사업 수주로 이어질 수 있었다고 설명했다. 삼성엔지니어링 관계자는 "2차 전지 분야에서의 다수 프로젝트 수행경험을 통한 기술과 노하우가 있다"며 "차별화된 기술경쟁력과 헝가리 현지 프로젝트 수행력을 바탕으로 이번 프로젝트도 성공할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 전했다.

올해 신규수주 목표액을 10조5000억원으로 계획했던 삼성엔지니어링은 4분기 4조1000억원 규모의 멕시코 도스보카스 정유 플랜트 EPC, 7800억원대 삼성바이오로직스 '에디슨 4' 프로젝트, 두산솔루스 헝가리 전지박 공장 증설 등 잇단 수주소식을 전하고 있다. 삼성엔지니어링은 16조원이 넘는 풍부한 수주잔고를 바탕으로 수익성 위주의 선별적 수주전략을 이어나간다는 방침이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr