[e 종목 눈에 띄네]코스피-16일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 195,500 전일대비 500 등락률 +0.26% 거래량 121,941 전일가 195,000 2020.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성화재해상보험, 3분기 영업이익 2862억원…전년동기대비 17.1%↑삼성화재, 사업장 재물보험 비즈앤안전파트너 출시삼성 금융사, 화력발전 투자·보험인수 중단…'탈(脫)석탄' 선언 close 해상보험=3분기 영업익 2862억…전년비 17.1%↑

◆ 한창제지 한창제지 009460 | 코스피 증권정보 현재가 2,100 전일대비 20 등락률 -0.94% 거래량 644,977 전일가 2,120 2020.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-21일【전문가추천】 월요일 (28일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 【전문가추천】 내일 (18일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close =백판지 생산설비에 780억 투자

◆ 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 145,000 전일대비 1,500 등락률 -1.02% 거래량 49,597 전일가 146,500 2020.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"효성첨단소재, 신소재 부문 눈에 띄는 성장세"[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일효성 3개사, 2020 ESG평가에서 'A+', 지배구조 대폭 개선 평가 close =158억원 채무보증 결정

◆ 케이탑리츠 케이탑리츠 145270 | 코스피 증권정보 현재가 1,080 전일대비 55 등락률 +5.37% 거래량 1,225,606 전일가 1,025 2020.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일“대권 후발주자” 現, 煎 국무총리 싸움!!케이탑리츠, 자사주 185만2000주 취득 결정 close =김대용외 2명으로 최대주주 변경

