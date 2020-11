[공시+]화승알앤에이, 3분기 영업익 81억원 "2분기 대비 흑자전환"

[아시아경제 오주연 기자] 화승알앤에이 화승알앤에이 013520 | 코스피 증권정보 현재가 2,130 전일대비 20 등락률 -0.93% 거래량 91,948 전일가 2,150 2020.11.16 15:12 장중(20분지연) 관련기사 화승알앤에이, 화승소재에 230억원 채무보증 결정【화제의테마】 추석이후 (5일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 가 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에서 점차 벗어나 실적이 개선되고 있다고 밝혔다.

자동차부품 전문기업 화승알앤에이는 3분기 연결재무제표 기준 매출액 3498억원, 영업이익 81억원을 기록했다고 16일 공시했다. 코로나19로 인한 영업활동 제한이 최고조에 달했던 직전 분기 대비 흑자전환에 성공했다.

화승알앤에이 관계자는 "코로나19의 여파가 최고조에 달했던 2분기 대비 개선된 실적을 달성해 올해 누적 기준 흑자 기조로 전환될 수 있었다"며 "점차 회복되는 경영 환경 속에서 4분기에도 안정적인 실적을 달성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

화승알앤에이는 특히 미국과 멕시코, 중국, 인도 등 해외 법인들의 실적 반등에 주목하고 있다. 연초부터 코로나19의 영향으로 제품 생산이 원활하지 않았던 각국 현지 법인의 가동 정상화가 실적 회복의 열쇠가 됐다는 분석이다.

화승알앤에이는 앞선 지난 9월 사업과 투자를 병행하는 존속법인 ‘화승코퍼레이션’과 기존 사업에 집중하는 신설법인 ‘화승알앤에이’로 나누는 인적분할을 결정했다. 화승코퍼레이션은 투자 및 비자동차 부문의 전반적인 사항을 맡고 화승알앤에이는 자동차 부품 사업에 집중해 전문성을 강화하고 변화하는 영업 환경에 빠르게 대처한다는 각오다.

화승알앤에이 관계자는 "인적분할을 통해 사업 구조를 혁신함으로써 투자와 운영, 자동차와 비자동차를 분리해 사업 경쟁력을 도모하고 글로벌 전략을 강화할 계획"이라며 "화승코퍼레이션을 중심으로 내부 자원을 균형있게 배분하고 신성장 동력을 발굴해 효과적인 투자 판단을 내림으로써 지속 성장 가능한 기업이 될 것"이라고 말했다.

