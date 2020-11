중국하나銀, 알리페이 입점

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행 중국유한공사는 중국 최대 전자 상거래 기업 알리바바 ‘앤트그룹’과 제휴를 맺고 알리페이(즈푸바오) 전용 모바일 지점 '하나 샤오청쉬'를 오픈했다고 16일 밝혔다.

이번 디지털 사이버지점 개설로 중국하나은행은 중국의 대표 모바일 지급 결제 플랫폼인 알리페이를 사용하는 약 10억명의 손님을 대상으로 다양한 예금 상품을 판매할 수 있게 됐다. 중국에 진출한 외자은행 중 처음이다.

하나 샤오청쉬는 중국하나은행 손님이 아니더라도 이용할 수 있으며 사이버지점으로 영업점을 방문하지 않고 즈푸바오 모바일 애플리케이션(앱)에서 중국하나은행 비대면 금융상품 구입 등이 가능하다.

이용 방법은 알리바바 즈푸바오 메인 화면에서 중국어로 ‘??(하나) 또는 ???行(하나은행)’ 등의 검색어를 직접 입력하거나, 즈푸바오 내 관련 콘텐츠를 클릭해 ‘하나 샤오청쉬’를 찾아 들어가면 된다.

임영호 중국하나은행 법인장은 “중국의 국민 앱인 즈푸바오 내 사이버지점 개설로 시·공간이 제약된 기존 오프라인 지점 대비 사실상 즈푸바오를 이용하고 있는 모든 중국 개인 손님을 대상으로 언제 어디서든 만날 수 있는 디지털 영업기반을 확보할 수 있게 됐다”며 “비대면(언택트) 시대에 지속적인 디지털지점 확대로 손님 접점을 다양화 하는 등 중국하나은행의 디지털 전환을 가속화 하겠다”고 말했다.

